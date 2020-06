Condividi Pin 5 Condivisioni

L’animale investito da un veicolo è stato tratto in salvo dalla Protezione civile che lo ha trasferito al centro di recupero della fauna selvatica della Lipu a Roma

Fiumicino: salvata una volpe ferita

La protezione civile di Fiumicino salva una volpe investita da un’auto e ferita.

Una residente del territorio, ieri, ha subito segnalato la presenza dell’animale sul ciglio della strada in viale Maria.

“La vicecomandante della Polizia locale Daniela Carola, che ha risposto alla segnalazione della signora – ha raccontato il sindaco Esterino Montino – ha subito allertato il servizio veterinario della Asl che, però, non aveva i mezzi per intervenire e portare la volpe dove l’avrebbero potuta curare”

“Quindi – ha proseguito il Sindaco – è intervenuta la nostra Protezione Civile che nel giro di meno di un’ora ha recuperato la povera volpe ferita, con grande professionalità e competenza. Immediatamente è stata portata al centro di recupero della fauna selvatica della Lipu, a Roma, dove professionisti specializzati si occuperanno di lei”.

“Ringrazio prima di tutto la cittadina che si è premurata di allertare i soccorsi per la volpe – ha concluso Montino -, la nostra Polizia Locale che si è subito attivata e soprattutto i volontari della Protezione Civile di Fiumicino che oltre a correre immediatamente per incendi, allagamenti e situazioni di emergenza gravi, sono sempre pronti a intervenire anche in soccorso di animali in difficoltà o feriti, salvandoli”.

“Un lavoro egregio che merita un riconoscimento da parte di tutte e tutti noi”.