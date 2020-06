Condividi Pin 47 Condivisioni

Volontari a lavoro per impedire che vengano calpestati dai bagnanti e i piccoli nati predati dai cani

Cerveteri: a Torre Flavia nuovi nidi di Corriere Piccolo

Sulle spiagge di Torre Flavia massima attenzione per i nuovi nidi di Corriere Piccolo avvistati dai volontari del Monumento Naturale.

Il Parco si è infatti attivato per impedire che le uova vengano calpestate e i piccoli appena nati predati dai cani.

Anche quest’anno, infatti, sono stati individuati dei nidi e gli operatori del Monumento Naturale Palude di Torre Flavia, insieme ai volontari ‘Amici di Torre Flavia’, della Lipu e del Wwf, affiancati dalle guardie provinciali, dai Nogra e dalla Capitaneria di Porto, stanno attuando molte azioni di tutela.

Poche le regole da seguire, da parte dei cittadini, per contribuire alla salvaguardia della specie protetta: non portare i cani nel parco (esiste un’ordinanza che vieta il transito degli animali e le sanzioni sono pesanti); non superare le recinzioni a tutela dei nidi e delle dune.

Gli operatori del parco e i volontari sono a disposizione di tutti per fornire informazioni e materiali divulgativi al centro visite del parco sito in via Roma 141 a Ladispoli, o direttamente sulla spiaggia.