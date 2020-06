Condividi Pin 9 Condivisioni

Il promotore del Comitato civico Italia Viva Maurizio Falconi: “Deciso di instaurare una collaborazione funzionale tra i due comitati”

“Comitati di Italia Viva a Cerveteri e Ladispoli: avanti insieme” –

Collaborazione funzionale tra i comitati di Italia Viva di Cerveteri e Ladispoli.

Questo quanto deciso durante l’ultima riunione avvenuta nella sede del comitato civico di Italia Viva a Cerveteri.

“I due comitati – ha spiegato il presidente del comitato civico di Cerveteri, Maurizio Falconi – hanno deciso di collaborare per progettare insieme lo sviluppo del litorale a nord di Roma”.

“Abbiamo deciso di unire le nostre forze – ha spiegato il consigliere di opposizione a Cerveteri di Italia Viva – per realizzare progetti e condividere idee”.

“Oltre che avere in comune le convinzioni politiche del partito di Renzi concordiamo anche sul fatto che c’è bisogno di concentrarsi su un nuovo modo di realizzare la politica locale”.

“Prima di tutto, continua Falconi, partiamo dall’assunto che lo sviluppo del territorio non può essere realizzato a compartimenti stagni ma attraverso iniziative strategiche positive che contaminino zone limitrofe che hanno stesse caratteristiche”.

“Un primo esempio concreto è sulla tematica dello sviluppo del turismo: Ladispoli e Cerveteri devono beneficiare delle sinergie positive che i territori offrono per fornire una proposta turista comune, diversificata e completa”.

“Mare, cultura, percorsi turistici e gastronomici devono far parte di uno stesso progetto per offrire al turista un modo nuovo di vivere l’esperienza di una vacanza”.

“Come secondo punto – ha proseguito ancora Falconi – concordiamo sul fatto che la politica deve essere propositiva e concreta fatta di progetti, idee e scelte di campo”.

“A tal proposito auspichiamo che l’organizzazione di ‘stati generali’, ‘task force’ incontri con la cittadinanza non siano solo ‘passarelle’ e parole che non portino a nessun risultato concreto”.

“Per questo stiamo lavorando ad un progetto integrato sul turismo locale, conclude Falconi, che sarà presentato ai cittadini, agli operatori turistici e alle associazioni per migliorarlo e integrarlo con idee concrete”.

“Da tempo siamo in contatto con il comitato civico di Italia Viva di Cerveteri, afferma Sabino Russoniello responsabile del comitato di Ladispoli, proprio per realizzare un percorso comune. Vogliamo procedere fianco a fianco nel proporre idee concrete per lo sviluppo del territorio”.

“A tal proposito presto organizzeremo degli incontri con potenziali imprenditori locali per fornire loro, conclude Russoniello, supporti concreti e illustrare i vantaggi che le normative vigenti consentono di sfruttare”.

“Da soli si va veloci ma insieme si va lontano – ha concluso Falconi – e vogliamo far nostro questo obiettivo per il futuro”.