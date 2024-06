Fiumicino, partito il servizio “A Mare in bus”

Gli orari dei percorsi e delle linee che collegheranno la città e le stazioni alle spiagge

Da ieri 15 giugno partirà il servizio “Al mare in bus” che coinvolgerà tutto il litorale comunale dando la possibilità, a turisti e residenti, di parcheggiare l’auto e raggiungere i diversi lidi con delle navette che si muoveranno con una frequenza di 30/40 min. Previsti bus dedicati per le linee del Trasporto pubblico locale presso 5 parcheggi d’interscambio auto (linea M1 via Foce Micina e Piazzale Borsellino, M2 via Agropoli a Fregene, M3 via Foce Micina e M4 via S.Carlo a Passoscuro); e presso le 3 stazioni ferroviarie di Parco Leonardo (linee M1 e M3), Maccarese (M5 e M2) e Palidoro (M4). I collegamenti sono battezzati con una “M” come “Mare”. Dalla stazione di Parco Leonardo sarà possibile salire sulla M1 o M3 per raggiungere le spiagge di Fiumicino-Isola Sacra e Focene. Da quella di Maccarese sul bus M2 e M5 per l’arenile di Fregene e Maccarese e dalla stazione ferroviaria di Palidoro si potrà salire sulla M4 per arrivare sulla costa di Passoscuro.

Per una maggiore comodità degli utenti si potrà inoltre acquistare il biglietto ( pagamento in contanti) direttamente a bordo dei mezzi . “Ci auguriamo che il servizio venga utilizzato da quanti più utenti possibili, sia residenti che turisti provenienti dalla capitale o dalle altre località del comune, al fine di ridurre i disagi per migliaia di automobilisti che, specialmente nel weekend, affollano le strade delle principali località balneari.” ha sottolineato l’Assessore ai trasporti pubblici locali, Angelo Caroccia.

A seguire gli orari d i percorsi delle linee che collegheranno la città e le stazioni alle spiagge:

Linea M1 di Circolare (Lun-Ven)

Parte da Stazione FFSS Parco Leonardo

Arriva a Stazione FFSS Parco Leonardo



Percorso:

Stazione FFSS Parco Leonardo – Focene – Stazione FFSS Parco Leonardo



Fermate:

Stazione FFSS Parco Leonardo – Capolinea Via Foce Micina – Viale di Focene, 413 – Viale di Focene, 361 – Viale di Focene, 295 – Viale di Focene, 247 – Viale di Focene, 177 – Viale di Focene, 41 – Capolinea Via Foce Micina – Stazione FFSS Parco Leonardo



Orari di partenza:

07:50 – 08:42 – 09:34 – 10:26 – 11:18 – 12:10 – 13:02 – 13:54 – 14:46 – 15:38 – 16:30 – 17:22 – 18:14 – 19:06 – 19:58 – 20:50

Linea M1 di Circolare (Sab-Dom)

Parte da Stazione FFSS Parco Leonardo

Arriva a Stazione FFSS Parco Leonardo



Percorso:

Stazione FFSS Parco Leonardo – Focene – Stazione FFSS Parco Leonardo



Fermate:

Stazione FFSS Parco Leonardo – Capolinea Via Foce Micina – Viale di Focene, 413 – Viale di Focene, 361 – Viale di Focene, 295 – Viale di Focene, 247 – Viale di Focene, 177 – Viale di Focene, 41 – Capolinea Via Foce Micina – Stazione FFSS Parco Leonardo



Orari di partenza:

07:50 – 08:42 – 09:34 – 10:26 – 11:18 – 12:10 – 13:02 – 13:54 – 14:46 – 15:38 – 16:30 – 17:22 – 18:14 – 19:06 – 19:58 – 20:50

Percorso:

Stazione Maccarese – Fregene – Stazione Maccarese



Fermate:

Stazione FFSS Maccarese – Via della stazione di Maccarese, 1150 – Via della Pineta di Fregene, 16 – Via della Pineta di Fregene, altezza distributore Q8 – Via della Pineta di Fregene, altezza Pronto Soccorso – Viale della Pineta di Fregene, 134-154 – Viale della Pineta di Fregene, 169 – Via della Pineta di Fregene- altezza Pronto Soccorso, Via della Pineta di Fregene – altezza distributore Q8 – Via della Pineta di Fregene , 28 – Via della Pineta di Fregene ,altezza Viale di Porto – Via della Muratella Nuova – Stazione FFSS Maccarese



Orari di partenza:

09:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30 – 20:30 – 21:30

Linea M3 di Circolare (Lun-Ven)

Parte da Stazione FFSS Parco Leonardo

Arriva a Stazione FFSS Parco Leonardo



Percorso:

Stazione FFSS Parco Leonardo – Isola Sacra – Stazione FFSS Parco Leonardo



Fermate:

Stazione FFSS Parco Leonardo, Via Trincea delle Frasche, 85 – Via Trincea delle Frasche, 280 – Largo Paolo Borsellino – Via Giorgio Giorgi, 164 – Via Giorgio Giorgi, 70 – Lungomare della Salute, 4 – Lungomare della Salute, Stabilimento Vittoria – Lungomare della Salute, 59 – Lungomare della Salute, 107 – Lungomare della Salute, 129 – Lungomare della Salute, 185 – Largo Paolo Borsellino, Via Trincea delle Frasche, 280 – Via Trincea delle Frasche, 85, Trincea delle Frasche, 25, Stazione FFSS Parco Leonardo



Orari di partenza:

07:50 – 08:52 – 09:59 – 11:06 – 12:13 – 13:20 – 14:27 – 15:34 – 16:41 – 17:48 – 18:55 – 20:02

Linea M3 di Circolare (Sab-Dom)

Parte da Stazione FFSS Parco Leonardo

Arriva a Stazione FFSS Parco Leonardo



Percorso:

Stazione FFSS Parco Leonardo – Isola Sacra – Stazione FFSS Parco Leonardo



Fermate:

Stazione FFSS Parco Leonardo, Via Trincea delle Frasche, 85 – Via Trincea delle Frasche, 280 – Largo Paolo Borsellino – Via Giorgio Giorgi, 164 – Via Giorgio Giorgi, 70 – Lungomare della Salute, 4 – Lungomare della Salute, Stabilimento Vittoria – Lungomare della Salute, 59 – Lungomare della Salute, 107 – Lungomare della Salute, 129 – Lungomare della Salute, 185 – Largo Paolo Borsellino, Via Trincea delle Frasche, 280 – Via Trincea delle Frasche, 85 – Via Trincea delle Frasche, 25 – Stazione FFSS Parco Leonardo



Orari di partenza:

07:50 – 08:52 – 09:59 – 11:06 – 12:13 – 13:20 – 14:27 – 15:34 – 16:41 – 17:48 – 18:55 – 20:02

Linea M4 di Circolare (Lun-Ven)

Parte da Stazione FFSS Maccarese

Arriva a Stazione FFSS Maccarese



Percorso:

Maccarese – FF.SS Palidoro – Ospedale – Passoscuro –Maccarese



Fermate:

Stazione FFSS Maccarese- Via della stazione di Maccarese, 1150 – Via della Muratella Nuova altezza Rotonda di Mezzaluna – Via della Muratella altezza Via delle Cavalle – Via della Muratella civ. 1671 – Via Aurelia altezza semafori – Via Aurelia Granaretto – Via Aurelia altezza Borgo di Palidoro – Ospedale “Bambino Gesù – Via San Carlo a Palidoro civ. 177 – Via Florinas Piazza Salvo D’Acquisto – Via Florinas civ. 50 – Via Florinas civ. 9 – Via Villasalto – Via San Carlo a Palidoro civ. 327 – Via San Carlo a Palidoro civ. 284 – Viale Maria altezza Via Monti dell’ara – Via Monti dell’ara – Via Tre denari civ. 121 – Via Tre denari civ. 214 – Via Tre denari civ. 321 – Via Tre denari civ. 353 – Via Tre denari civ. 457 – Via della Corona Australe civ. 51 – Via della Corona Australe altezza Via Tre denari – Via della Muratella Nuova – Stazione FFSS Maccarese



Orari di partenza:

07:10 – 08:16 – 09:22 – 10:28 – 11:34 – 12:40 – 13:46 – 14:52 – 15:58 – 17:04 – 18:10 – 19:16

Linea M4 di Circolare (Sab)

Parte da Stazione FFSS Maccarese

Arriva a Stazione FFSS Maccarese



Percorso:

Maccarese – FF.SS Palidoro – Ospedale – Passoscuro –Maccarese



Fermate:

Stazione FFSS Maccarese- Via della stazione di Maccarese, 1150 – Via della Muratella Nuova altezza Rotonda di Mezzaluna – Via della Muratella altezza Via delle Cavalle – Via della Muratella civ. 1671 – Via Aurelia altezza semafori – Via Aurelia Granaretto – Via Aurelia altezza Borgo di Palidoro – Ospedale “Bambino Gesù – Via San Carlo a Palidoro civ. 177 – Via Florinas Piazza Salvo D’Acquisto – Via Florinas civ. 50 – Via Florinas civ. 9 – Via Villasalto – Via San Carlo a Palidoro civ. 327 – Via San Carlo a Palidoro civ. 284 – Viale Maria altezza Via Monti dell’ara – Via Monti dell’ara – Via Tre denari civ. 121 – Via Tre denari civ. 214 – Via Tre denari civ. 321 – Via Tre denari civ. 353 – Via Tre denari civ. 457 – Via della Corona Australe civ. 51 – Via della Corona Australe altezza Via Tre denari – Via della Muratella Nuova – Stazione FFSS Maccarese



Orari di partenza:

07:00 – 08:16 – 09:22 – 10:28 – 11:34 – 12:40 – 14:20 – 15:26 – 16:32 – 17:38 – 18:44 – 19:50

Linea M4 di Circolare (Dom-Festivi)

Parte da Stazione FFSS Maccarese

Arriva a Stazione FFSS Maccarese



Percorso:

Maccarese – Palidoro – Passoscuro – Maccarese



Fermate:

Stazione FFSS Maccarese – Via della Muratella Nuova altezza Rotonda di Mezzaluna – Via della Muratella altezza Via delle Cavalle – Via della Muratella civ. 1671 – Via Aurelia altezza semafori – Via Aurelia Granaretto – Via Aurelia altezza Borgo di Palidoro – Ospedale “Bambino Gesù – Via San Carlo a Palidoro civ. 177 – Via Florinas Piazza Salvo D’Acquisto – Via Florinas civ. 50 – Via Florinas civ. 9 – Via Villasalto – Via San Carlo a Palidoro civ. 327 – Via San Carlo a Palidoro civ. 284 – Viale Maria altezza Via Monti dell’ara – Via Monti dell’ara – Via Tre denari civ. 121 – Via Tre denari civ. 214 – Via Tre denari civ. 321 – Via Tre denari civ. 353 – Via Tre denari civ. 457 – Via della Corona Australe civ. 51 – Via della Corona Australe altezza Via Tre denari – Via della Muratella Nuova – Stazione FFSS Maccarese



Orari di partenza:

9:00 – 10:20 – 11:40 – 13:00 – 15:30 – 16:50 – 18:10 – 19:30

Linea M5 di Circolare (Lun-Ven)

Parte da Stazione FFSS Maccarese

Arriva a Stazione FFSS Maccarese



Percorso:

Stazione Maccarese – Maccarese Mare – Stazione Maccarese



Fermate:

Stazione FFSS Maccarese – Via della Muratella Nuova – Viale Tre Denari civ. 457 – Via Tre denari civ. 353 – Via Tre denari civ. 321 – Via Tre denari civ. 214 – Via Tre denari civ. 121 – Via Monti dell’ara – Viale dei Monti Dall’Ara – Viale di Praia a Mare “Stab. Acqua e Sale” – Viale di Praia a Mare “Stab. Polizia” – Viale di Praia a Mare “Stab. Espargo” – Viale di Praia a Mare, 155 – Viale di Praia a Mare -Viale di Praia a Mare, 25 – Viale di Praia a Mare,1 – Via Castel San Giorgio “Campo sportivo Emilio Darra” -Via Castel San Giorgio “Scuola Marchiafava” -Via della Corona Australe civ. 51 – Via della Muratella Nuova – Stazione FFSS Maccarese



Orari di partenza:

07:10 – 07:50 – 08:30 – 09:10 – 09:50 – 10:30 – 11:10 – 11:50 – 12:30 – 13:10 – 13:50 – 14:30 – 15:10 – 15:50 – 16:30 – 17:10 – 17:50 – 18:30 – 19:10 – 19:50

Linea M5 di Circolare (Sab)

Parte da Stazione FFSS Maccarese

Arriva a Stazione FFSS Maccarese



Percorso:

Stazione Maccarese – Maccarese Mare – Stazione Maccarese



Fermate:

Stazione FFSS Maccarese – Via della Muratella Nuova – Viale Tre Denari civ. 457 – Via Tre denari civ. 353 – Via Tre denari civ. 321 – Via Tre denari civ. 214 – Via Tre denari civ. 121 – Via Monti dell’ara – Viale dei Monti Dall’Ara – Viale di Praia a Mare “Stab. Acqua e Sale” – Viale di Praia a Mare “Stab. Polizia” – Viale di Praia a Mare “Stab. Espargo” – Viale di Praia a Mare, 155 – Viale di Praia a Mare -Viale di Praia a Mare, 25 – Viale di Praia a Mare,1 – Via Castel San Giorgio “Campo sportivo Emilio Darra” -Via Castel San Giorgio “Scuola Marchiafava” -Via della Corona Australe civ. 51 – Via della Muratella Nuova – Stazione FFSS Maccarese



Orari di partenza:

07:10 – 07:50 – 08:30 – 09:10 – 09:50 – 10:30 – 11:10 – 11:50 – 12:30 – 14:30 – 15:10 – 15:50 – 16:30 – 17:10 – 17:50 – 18:30 – 19:10 – 19:50

Linea M5 di Circolare (Dom-Festivi)

Parte da Stazione FFSS Maccarese

Arriva a Stazione FFSS Maccarese



Percorso:

Stazione Maccarese – Maccarese Mare – Stazione Maccarese



Fermate:

Stazione FFSS Maccarese – Via della Muratella Nuova – Viale Tre Denari civ. 457 – Via Tre denari civ. 353 – Via Tre denari civ. 321 – Via Tre denari civ. 214 – Via Tre denari civ. 121 – Via Monti dell’ara – Viale dei Monti Dall’Ara – Viale di Praia a Mare “Stab. Acqua e Sale” – Viale di Praia a Mare “Stab. Polizia” – Viale di Praia a Mare “Stab. Espargo” – Viale di Praia a Mare, 155 – Viale di Praia a Mare -Viale di Praia a Mare, 25 – Viale di Praia a Mare,1 – Via Castel San Giorgio “Campo sportivo Emilio Darra” -Via Castel San Giorgio “Scuola Marchiafava” -Via della Corona Australe civ. 51 – Via della Muratella Nuova – Stazione FFSS Maccarese



Orari di partenza:

07:10 – 07:50 – 09:10 – 09:50 – 10:30 – 11:10 – 12:30 – 14:30 – 15:10 – 16:30 – 17:10 – 17:50 – 18:30 – 19:50