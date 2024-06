Il programma della Festa Patronale

E’ conto alla rovescia per la tradizionale Festa Patronale della Parrocchia Santa Maria Stella Maris di Fiumicino-Lido del Faro.

Dal 20 al 23 giugno, secondo il programma delineato dal parroco P.Sergio De Angelis e dal Comitato Festeggiamenti, appuntamenti di devozione alla Madonna Stella Maris e serate di aggregazione e spettacoli caratterizzeranno l’evento, che affonda le sue radici sin dagli anni ’50.

Prologo alla Festa sarà martedì 18, alle 19.15, nella chiesa parrocchiale, il Concerto di Musica Sacra proposto dal “Coro Stella Maris”, con la partecipazione del Coro “Marvasi” di Roma e del Coro da Camera dell’Accademia Internazionale di musica “Opera House” di Roma.

La solenne MESSA INAUGURALE, all’aperto, ci sarà mercoledì 19 giugno, alle 20; seguirà, alle 21, la PROCESSIONE IN FIACCOLATA che attraverserà una zona del quartiere della Parrocchia.

Fiumicino: quattro giorni di festeggiamenti per Santa Maria Stella Maris

Dal 20 al 22 in programma, sempre alle 18, appuntamenti di preghiera in preparazione alla Festa. Domenica 23, al termine della Messa delle 17.30, la Sacra Immagine della Madonna andrà di nuovo in SOLENNE PROCESSIONE lungo le strade e sarà poi imbarcata su un’unità della Capitaneria di Porto di Roma sulla Fossa Traianea (il canale navigabile), per la benedizione al porto, alla città, ai fedeli ed ai pescatori. L’accompagnamento musicale sarà della Banda musicale della Pro Loco di Fiumicino.

Illuminate a festa, via Giorgio Giorgis e viale delle Meduse, dove sarà posizionato il palco, ospiteranno i vari momenti della Festa.

“La nostra Festa, tra balli, spettacoli, ristorazione, e soprattutto omaggiando la Madonna, Nostra Protettrice, dà, come da tradizione, il benvenuto alle serate estive di Fiumicino – sottolinea il Comitato – Dopo la processione in Fiaccolata inaugurale del mercoledì,

giovedì 20 giugno, alle 21, proietteremo la partita degli Europei di Calcio dove la Nazionale incontrerà, in una partita già determinante, la Spagna. In tale occasione verrà posizionato un maxi schermo dove tutta la Comunità è invitata a partecipare, tifare e degustare buon cibo attraverso gli street food, con la vendita di panini, pizza, fritti e pasta, tutto fresco e preparato al momento”.

“Nella serata di venerdì 21 potremmo applaudire i/le circa 100 bambini/e che saranno protagonisti dello spettacolo di danza “Cose dell’altro mondo” della Scuola di danza Thru Ballet – prosegue il Comitato – Sabato 22, alle 21, il concerto di Icaro, in un Tributo a Renato Zero.

Domenica 23, alle 21, sarà protagonista la Band Luca Vicari & Anime Latine con il concerto dedicato a Lucio Battisti.

Durante l’evento ci saranno altri momenti di aggregazione come il 6 °cicloraduno Memorial P. Alberico Papi (giovedì 20 alle 18.15, premi a tutti i partecipanti), le giostrine all’interno del campetto parrocchiale, un mercatino gestito dall’associazione Fiere & Eventi, la Pesca di Beneficenza organizzata dagli Scout e continuerà la vendita dei biglietti della Lotteria con 1° Premio una vacanza per due persone in Sardegna ed altri 9 regali al prezzo di € 1,00.

Il Comitato “ringrazia i Padri della parrocchia, gli Scout, tutti i collaboratori, gli Sponsor, il Sindaco di Fiumicino e la Giunta per il Patrocinio, i Volontari, l’associazione Convivere in Sicurezza –Odv con i suoi volontari, la Croce Rossa italiana, la Capitaneria di Porto, La Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco”.