Marina di Cerveteri: interruzione del flusso di acqua irrigua

Da domani alle 16.00 fino alla mattina di mercoledì. Verrà effettuato un controllo a seguito del guasto dei giorni precedenti
𝗦𝗶 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗹𝗮 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮𝗱𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗰𝗵𝗲 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘇𝗼𝗻𝗮 𝗱𝗶 𝗖𝗲𝗿𝗲𝗻𝗼𝘃𝗮 𝘀𝗮𝗿à 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗿𝗼𝘁𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝗳𝗹𝘂𝘀𝘀𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗰𝗾𝘂𝗮 𝗶𝗿𝗿𝗶𝗴𝘂𝗮 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟲:𝟬𝟬 𝗱𝗶 𝗹𝘂𝗻𝗲𝗱ì 𝟭𝟳 𝗴𝗶𝘂𝗴𝗻𝗼 𝗳𝗶𝗻𝗼 alla 𝗺𝗮𝘁𝘁𝗶𝗻𝗮 𝗱𝗶 𝗺𝗲𝗿𝗰𝗼𝗹𝗲𝗱ì 𝟭𝟵 𝗴𝗶𝘂𝗴𝗻𝗼. 𝗟’𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗿𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 è 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝘀𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝘂𝗮𝗿𝗲 𝘂𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹𝗹𝗼 𝗱𝗶 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗶𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗴𝘂𝗮𝘀𝘁𝗼 𝗮𝘃𝘃𝗲𝗻𝘂𝘁𝗼 𝗻𝗲𝗶 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗶 𝘀𝗰𝗼𝗿𝘀𝗶. 𝗤𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼 è 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗶𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗲 𝗹’𝗲𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮 𝗱𝗶 𝗶𝗿𝗿𝗶𝗴𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲. 𝗖𝗶 𝘀𝗰𝘂𝘀𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗹 𝗱𝗶𝘀𝗮𝗴𝗶𝗼 𝗲 𝗿𝗶𝗻𝗴𝗿𝗮𝘇𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲.
Così il comune in una nota stampa.