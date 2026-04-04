Baccini: “Un Comune che ha saputo costruire una propria identità forte, basata su tradizioni e innovazione”

Fiumicino compie 34 anni di autonomia da Roma –

Il comune di Fiumicino celebra i 34 anni di autonomia: la separazione amministrativa dalla città di Roma avvenne il 4 aprile 1992.

“In questi anni, Fiumicino si è affermata come una realtà dinamica, capace di valorizzare le proprie risorse, dal patrimonio naturale alla vocazione turistica e marittima, fino al ruolo strategico rappresentato dall’aeroporto internazionale”, ha dichiarato il Sindaco Mario Baccini.

“Un Comune – prosegue Baccini – che ha saputo costruire una propria identità forte, basata su tradizioni e innovazione. Per celebrare l’anniversario della nostra Città, il prossimo 16 aprile, presso l’Aula Consiliare del Comune, si terrà una cerimonia istituzionale alla quale invito tutta la cittadinanza”.

Durante l’evento verranno consegnati riconoscimenti per meriti sportivi agli atleti del territorio che si sono distinti per impegno e risultati, portando alto il nome di Fiumicino sui più importanti podi nazionali e internazionali.

“Un’occasione per celebrare insieme la storia, i traguardi raggiunti e guardare con fiducia al futuro del nostro Territorio. Auguri Fiumicino”, conclude il Primo Cittadino.