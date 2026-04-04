Agricoltori in protesta a Torrimpietra, il sindaco Elena Gubetti: “Rischio concreto per la sopravvivenza delle aziende”

TORRIMPIETRA – Costi in aumento, rincari superiori al 30% e il prezzo del gasolio alle stelle stanno mettendo in ginocchio il comparto agricolo. È questo il grido d’allarme lanciato dagli agricoltori scesi nuovamente in strada a Torrimpietra, dove hanno manifestato con i loro trattori, simbolo del lavoro quotidiano nei campi.

A portare la propria vicinanza ai manifestanti è stata il sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti, che ha incontrato gli agricoltori durante il presidio, sottolineando la gravità della situazione.

“C’è un rischio concreto che i nostri agricoltori, grazie ai quali ogni giorno portiamo in tavola prodotti sani e genuini, non riescano più a mantenere in vita le loro aziende”, ha dichiarato il primo cittadino.

La protesta, che va avanti ormai da tre anni, rappresenta secondo Gubetti “un grido di aiuto disperato, non solo di imprenditori, ma anche di padri di famiglia che ogni mattina si alzano per coltivare le loro terre”.

Molti dei manifestanti, tra l’altro, provengono proprio dal territorio di Cerveteri, motivo per cui la presenza del sindaco ha assunto anche un forte valore simbolico. “Sono qui per portare loro la vicinanza di tutta la città”, ha aggiunto.

Gubetti ha poi evidenziato i limiti di intervento delle amministrazioni locali: “Noi Sindaci non disponiamo di strumenti immediati per dare le risposte che attendono. Possiamo ascoltarli, essere al loro fianco e valorizzare quanto più possibile le loro realtà”.

Infine, un appello ai livelli istituzionali superiori: “Ciò che manca sono i riferimenti regionali e nazionali, che oltre ai proclami non hanno ancora realmente ascoltato questa categoria, che rappresenta il motore pulsante dell’economia nazionale”.