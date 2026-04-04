Nella tratta tra Riano e Morlupo sono stati già completamente rimossi i binari
Linea Roma – Viterbo: proseguono i lavori del raddoppio –
L’Astral, in collaborazione con la Regione Lazio, sta proseguendo i lavori di raddoppio della linea ferroviaria Roma – Viterbo, nella tratta tra Riano e Morlupo.
È stata completata la rimozione dei vecchi binari e lo smantellamento del pietrisco su cui poggiano le traversine ferroviarie, il ballast.
Dal comunicato ufficiale diffuso dalla Regione si specifica che dopo le festività pasquali, verranno avviate le operazioni di bonifica di eventuali ordigni bellici sul vecchio sedimento ferroviario per poi entrare nel vivo dei lavori con la rettifica del tracciato, la realizzazione di due gallerie e di due viadotti, la sistemazione della viabilità stradale e l’eliminazione del passaggio al livello.
Giuseppe Simeone, amministratore unico di Astral ha dichiarato che “I lavori per il potenziamento della ferrovia vanno avanti nel rispetto del cronoprogramma”.