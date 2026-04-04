Manca solo l’installazione di una valvola: l’attivazione prevista per il mese di maggio

Ladispoli, proseguono i lavori per la potabilità ad Olmetto-Monteroni –

Proseguono i lavori di ACEA ATO2 sulla rete idrica di Ladispoli e il consigliere Filippo Moretti, delegato al servizio idrico, riporta degli aggiornamenti sullo stato delle opere in corso.

L’attenzione è tutta sulle condizioni della condotta per riportare ad uno stato di potabilità l’acqua in zona Olmetto – Monteroni: rimane da installare una valvola fondamentale per la regolazione della portata in ingresso alla vasca, componente tecnica essenziale per garantire un funzionamento efficiente e controllato dell’impianto.

È già stato completato e sottoposto alle operazioni di lavaggio il tratto di condotta che collega l’adduttrice del Peschiera, in zona Valcanneto, al Pozzo Statua, un’infrastruttura di primaria importanza per il rafforzamento della rete locale. Questo intervento rappresenta un passo decisivo verso una gestione più moderna, sicura e resiliente del servizio idrico cittadino.

Salvo imprevisti tecnici, l’attivazione del nuovo assetto è prevista entro il mese di maggio.

“Si tratta di un risultato concreto frutto di un lavoro attento e coordinato – dichiara il consigliere Moretti – che testimonia l’impegno dell’amministrazione nel rispondere alle criticità storiche del territorio. L’intervento non rappresenta solo una soluzione tecnica, ma un investimento strutturale sul futuro della nostra città”.

Il Comune continuerà a monitorare attentamente l’evoluzione delle attività, assicurando aggiornamenti puntuali alla cittadinanza.