Cerveteri, Under 16 e Under 13 avanti nel Campionato Federale di volley femminile

Buone notizie dal settore giovanile del volley femminile della RIM Sport Cerveteri. Le squadre Under 16 e Under 13 hanno superato la prima fase del campionato promozionale FIPAV e continuano il loro percorso. Si è invece fermata al quinto posto l’Under 14.

L’Under 16, allenata da Elisa Parpaglioni, ha chiuso la regular season al secondo posto con appena tre sconfitte. Nei prossimi giorni giocherà i sedicesimi di finale, in un tabellone che da questo momento sarà ad eliminazione diretta. L’obiettivo è migliorare il risultato della passata stagione, quando il cammino della formazione cerveterana si fermò agli ottavi di finale.

La società guarda a questo gruppo anche in prospettiva. Il Presidente Ilenia Rinaldi sottolinea il lavoro delle ragazze e la crescita che stanno mostrando: “Sono ragazze che si allenano tanto, si dedicano alla sala pesi con costanza, e sono giovani di bella prospettiva. Alcune di loro si stanno già allenando con la prima divisione, e l’obiettivo è sicuramente farle arrivare in prima squadra”.

Prosegue anche il cammino dell’Under 13, che il 12 aprile sarà impegnata nella gara di ritorno dei sedicesimi di finale dopo aver vinto il primo match. In caso di successo, avanti con ottavi, quarti e gli altri turni, sempre con gare di andata e ritorno ed eventuale golden set. Si è invece conclusa con il quinto posto della prima fase l’esperienza dell’Under 14 allenata da coach Del Rosso.

Il Presidente Ilenia Rinaldi, ha infine dichiarato che “Siamo molto soddisfatte siamo convinte che ci siano dei bei prospetti che potranno sicuramente crescere ed entrare stabilmente nel giro delle divisioni e della Serie C. Questo è l’obiettivo più importante”.