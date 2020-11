Fiumicino, Calcaterra (PD): “Amareggiante il segnale dato dall’opposizione”

Share Pin 0 Condivisioni

Il Centrodestra in città non vota a favore dell’approvazione del bilancio consolidato 2019

Fiumicino, Calcaterra: “Amareggiante il segnale dato dall’opposizione” –

“È amareggiante vedere come, quando anche alla Camera tutto il centrodestra ha dato un segnale importante al Paese, altrettanto non è avvenuto nel Consiglio comunale di Fiumicino”.

Questa la reazione del capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale Stefano Calcaterra.

“Quella di oggi – prosegue Calcaterra – è stata un’occasione persa per l’opposizione per dare un segnale di compattezza e unitarietà alla cittadinanza, già così duramente messa alla prova dall’emergenza sanitaria in corso”.

“Sarebbe stato più opportuno, ritengo, che tutti i consiglieri comunali votassero all’unanimità l’approvazione del bilancio consolidato 2019 e gli equilibri di bilancio 2020/2022, ma purtroppo così non è stato”, ha concluso.