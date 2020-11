Share Pin 6 Condivisioni

Per commemorare la giornata internazionale, non potendo realizzare eventi a causa dell’emergenza sanitaria

Santa Marinella, Municipio in rosso contro la violenza sulle donne –

Il nuovo municipio illuminato di rosso come simbolo per celebrare la giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

A causa dell’emergenza Covid non è stato possibile organizzare eventi, convegni e appuntamenti per parlare del tema e quindi il Comune di Santa Marinella ha scelto questo gesto per partecipare alla giornata.

Un simbolo, quello di illuminare di rosso la nuova sede municipale, che ha lo scopo di attrarre l’attenzione per spingere le persone a parlare dell’argomento drammaticamente di attualità.

L’Amministrazione di Santa Marinella vede ben sei donne consiglieri di maggioranza, di fatto la maggioranza, e due assessori.

“Sono molto orgoglioso per avere una simile rappresentanza di donne nella mia squadra – ha commentato Tidei – e devo sicuramente dire che il loro apporto si è rivelato sempre fondamentale e di sicuro ha fornito quel valore aggiunto ad una amministrazione che sta lavorando a tutto campo per la città”.