Il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca: “Intervento necessario per motivi di sicurezza”

Fiumicino: avviati i lavori per la recinzione in via della Veneziana a Fregene

Partono i lavori per la realizzazione di recinzioni in via della Veneziana per cercare di evitare gli investimenti della fauna selvatica.

Con l’ordinanza del 25 agosto scorso l’amministrazione impegnava “i proprietari dei fondi agricoli che si affacciavano sulla strada nel tratto compreso tra il Parco Avventura e via Castellammare a provvedere alla loro recinzione”, ha spiegato il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca.

“L’intervento si era reso necessario per motivi di sicurezza, dato l’alto numero di incidenti dovuti a investimenti di daini su quella strada, e per tutelare le specie animali che rischiano ogni giorno la propria vita nell’attraversarla”.

“Nel dettaglio – aggiungono l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia e l’assessora alle Attività produttive Erica Antonelli – le recinzioni che si stanno realizzando sono alte 2 metri e prevedono la presenza di due varchi di 20 metri ciascuno, per consentire il passaggio degli animali tra l’oasi del WWF, la lecceta e il Parco Avventura, oltre che di 4 dossi per limitare la velocità di transito dei veicoli”.