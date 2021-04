Share Pin 10 Condivisioni

Falco con ala ferita soccorso dalle Guardie Ecozoofile Fareambiente Cerveteri –

“Innegabile in questa foto, dove sembra esser stato sorpreso, peraltro contrariato, nel compiere le prove generali per una coreografia di danza o una marcia regale. Questo esemplare di Falco tinnunculus, un maschio per la precisione riconoscibile per il capo argenteo, purtroppo però non poteva dare sfoggio della sua vera dote, ovvero il suo volo impeccabile. Infatti è stato ritrovato con un’ala ferita da un cittadino che l’ha scambiato per il suo cugino decisamente più imponente, il Falco Pellegrino. Appena preso in consegna abbiamo contatto la responsabile del CRFS Lipu Roma che quotidianamente ci assiste nel recupero della fauna selvatica per poi portarlo alla struttura dove il personale, preparato e disponibile come sempre, se ne prenderà cura. Ci teniamo a ringraziare la struttura che da anni accoglie e ricovera gli animali selvatici in difficoltà recuperati da cittadini e Autorità. Le cause del ferimento sono ancora ignote, ma speriamo che presto possa tornare a percorrere i cieli, indisturbato stavolta, con il suo valzer d’ali.”

Lo dichiarano dal proprio profilo Facebook le Guardie Ecozoofile Fareambiente Cerveteri