Covid, Rt nazionale scende a 0,85 –

Continua a scendere ancora il valore dell’indice Rt nazionale, a 0,85 contro lo 0,92 della settimana precedente. E’ quanto si apprende dal monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute che sarà diffuso oggi. Ancora pressione sulle terapie intensive e i reparti ospedalieri: il tasso di occupazione a livello nazionale è sopra alla soglia critica sia in terapia intensiva (39% rispetto al 30%) sia in area medica (41% contro il 40%),che tuttavia per la prima settimana mostrano segnali di una lieve diminuzione.