Inps, migliora l’indice di produttività –

Il 78% del personale dell’Inps nel corso della pandemia ha potuto svolgere da casa tutte le attività svolte in ufficio. Lo ha detto il presidente dell’ Inps, Tridico, all’assemblea della Federazione dei lavoratori pubblici Flp. Secondo un sondaggio presso il personale l’efficacia percepita del lavoro in Smart Working è aumentata nel 42% dei casi ed è rimasta invariata nel 47%. La situazione è peggiorata con il lavoro agile solo per l’11% degli intervistati. Nel complesso l’Inps ha visto migliorare l’indicatore di produttività.