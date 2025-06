Estate alle porte, Forza Italia Cerveteri lancia l’allarme: “Immobilismo inaccettabile, servono risposte subito”

La nota dei consigliere Gianluca Paolacci e Emanuele Vecchiotti

“Siamo a giugno inoltrato. Le scuole stanno per chiudere, l’estate è alle porte, ma a Cerveteri regna un silenzio assordante. Nessuna notizia, nessun programma, nessuna proposta. L’amministrazione comunale ha intenzione di battere un colpo?”

“Come Forza Italia, non possiamo fare finta di niente. I cittadini ci fermano per strada e ci chiedono: “Cosa c’è in programma per l’estate? Qualcuno ha presentato dei progetti, un programma? E la risposta dal Comune, al momento, è una sola: nessuna”.

“Ci chiediamo: l’amministrazione ha un’idea di città viva, partecipata, capace di offrire qualcosa a residenti e turisti? Oppure dobbiamo rassegnarci a un’altra stagione estiva spenta, priva di visione, segnata dall’improvvisazione? La città è ostaggio di cantieri infiniti e transenne che sembrano diventate parte dell’arredo urbano. Siamo stanchi di assistere a questo immobilismo cronico. Serve una scossa, servono risposte. E servono adesso”.

Gianluca Paolacci – Emanuele Vecchiotti

Forza Italia Cerveteri