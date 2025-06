Città di Cerveteri, chiuso l’accordo: Ferretti resta in panchina

Il presidente Luupi: “Persona seria e di poche parole, adesso inizieremo a programmare il futuro”

Sono bastati pochi giorni per far decidere Marco Ferretti, che rimane al timone della panchina del Cerveteri, che cinque giorni ha salvato dalla retrocessione. Tra le parti, Lupi e il tecnico, Ferretti, c’è stato in pochi minuti l’accordo. Una riconferma giusta, precisa e mirata, che ha lo scopo di regalare al tecnico una formazione giovane, ma allo stesso tempo competitiva.

“Siamo contenti che Ferretti sia rimasto, vuol dire che è rimasto soddisfatto dei nostri programmi – dice Andrea Lupi – Crediamo che sia una persona che fa per noi, seria e di poche parole. Con lui vogliamo costruire una formazione che faccia divertire i tifosi, che penso accettino con soddisfazione la riconferma del tecnico”.

Per mister Ferretti, legato a questi colori, è una scelta di cuore: “A Cerveteri mi trovo bene, ripeto la sento come casa mia. Con la famiglia Lupi c’è stata intesa da subito, sono persone serie, da ammirare per quello che fatto. Non potevo dirgli di no- ha concluso il tecnico”.