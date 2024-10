Russell Crowe, Giancarlo Giannini e le Frecce Tricolori. “I traguardi raggiunti sono il frutto di una filosofia progettuale che sta dando continuamente riscontri”

Estate 2024 a Ladispoli, l’Assessore Porro: “Molto soddisfatti, già all’opera per programmare un programma ricco di eventi fino a Capodanno” –

di Marco Di Marzio

Esauriti gli eventi caratterizzanti la stagione estiva 2024, culminati con l’esibizione dell’Air Show, a Ladispoli è tempo di bilanci per il settore turismo della città balneare. Come amministrazione comunale siamo ci riteniamo molto soddisfatti di come è andata la stagione estiva a Ladispoli – dichiara, intervistato, l’Assessore al Turismo Marco Porro – Ogni qualvolta presentiamo un evento, sia in piazza centrale che altrove, prendiamo spunto per migliorarci come organizzazione. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro ha hanno permesso l’ottenimento di tale traguardo, come i volontari, le forze dell’ordine, i funzionari comunali e la stessa maggioranza guidata dal Sindaco Alessandro Grando. Abbiamo inoltre riscontrato molta soddisfazione anche da parte dei nostro commercianti, questo per noi è fondamentale, oltre a molti attestati di stima anche fuori le porte della nostra città. L’esito non fa che gratificarci e darci fiducia nel proseguo. Ma non solo estate, la Giunta è infatti all’opera per la stagione autunnale, ma soprattutto invernale. Proseguiamo – afferma l’Assessore – , la prossima tappa per quanto il settore di mia competenza sarà Halloween, con una bella festa per bambini da porsi quale intermezzo tra la stagione estiva e quella invernale. Tutto culminerà poi con la stagione natalizia, di grande stimolo per l’Amministrazione Comunale, che oltre a preservare la nostra cultura e tradizione si pone come obiettivo quello di essere un’altra boccata d’ossigeno per i nostri commercianti. Per raggiungere il traguardo ci stiamo muovendo per una grande attrazione in Piazza Rossellini, abbellita dalle luminarie che installeremo istalleremo proprio sulla piazza e su altre vie della città. All’interno di questo percorso, stiamo inoltre lavorando per riproporre una grande stagione teatrale, reduce dal grande successo ottenuto lo scorso anno, il presepe vivente organizzato in collaborazione con la Pro Loco e naturalmente il concerto di Capodanno, dopo l’esibizione di Gianna Nannini dello scorso fine anno. Tutto impostato secondo un cammino di evoluzione, in direzione della crescita costante del territorio. I traguardi raggiunti – spiega e conclude Marco Porro – sono il frutto di una filosofia progettuale che sta dando continuamente riscontri. Non puoi metterti al tavolo a discutere con personalità come Russell Crowe, Giancarlo Giannini, Gianni Nannini se non hai ottenuto nel tempo la credibilità necessaria per poter giocare simili partite. Fiducia costruita sul campo, partendo da zero. Mollica dopo mollica il lavoro sodo ha prodotto come risultato il rispetto dell’ambiente, in particolare del mondo dello spettacolo. Gli eventi che negli ultimi anni si sono svolti a Ladispoli è bene ricordare non sono affatto scontati, per natura sono eccezionali e capaci di attrarre un gran numero di persone in visita.

Video intervista