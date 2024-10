Prevenzione e informazione sulla salute mentale e la prevenzione dal diabete. Ad organizzare l’iniziativa, la Croce Rossa Italiana e la Consigliera comunale di Cerveteri Adele Prosperi

A Cerveteri la Giornata della Salute con Croce Rossa Italiana –

Una giornata dedicata alla salute, al benessere e alla prevenzione. Ad organizzare l’iniziativa, in programma sabato 12 ottobre a partire dalle ore 09:00 in Piazza Aldo Moro a Cerveteri, è la Croce Rossa Italiana insieme alla Consigliera comunale di Cerveteri Adele Prosperi.

L’evento di sensibilizzazione, informazione e prevenzione, si inserisce nell’ambito delle iniziative organizzate in tutta Italia per la World Health Mental Day – Giornata mondiale della salute mentale, nata con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sui problemi di salute mentale in tutto il mondo.

L’evento si suddividerà in due parti. Al mattino, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 le attenzioni di Croce Rossa saranno concentrate sul tema della salute mentale, con l’allestimento della “Tenda senza Giudizi”, uno spazio sicuro dove poter partecipare attivamente ad un incontro esperienziale, guidato da professionisti della salute mentale, che metterà l’utente in comunicazione con le emozioni più nascoste. Una serie di attività di psico-educazione incentrate sul riconoscimento dell’ansia e dell’attacco di panico e sulla loro gestione, anche con tecniche di respirazione.

Nel pomeriggio invece, a partire dalle ore 13:30 e fino alle 17:00, sul posto sarà presente una diabetologa che effettuerà in maniera totalmente gratuita uno screening del diabete.

“Sono felice di questa importante collaborazione con Croce Rossa Italiana, realtà preziosa nel nostro territorio e in tutta Italia, su due argomenti importanti come quella della prevenzione al diabete e quella della salute mentale, un tema quest’ultimo sul quale c’è ancora troppo silenzio, in alcuni casi per timore, per vergogna o per una mancanza di strutture generalizzata a livello nazionale e che possano dare un reale sostegno a chi ha bisogno – ha dichiarato la Consigliera comunale di Cerveteri Adele Prosperi – oltre alla ‘Tenda senza Giudizi’, uno spazio libero, caratterizzato da professionalità, competenza e rispetto della privacy, nel pomeriggio spazio alle attività di prevenzione dal diabete, anch’essa completamente gratuita per i cittadini”.

“Con l’occasione – conclude la Consigliera comunale Adele Prosperi – ci tengo a ringraziare tutti i volontari della Croce Rossa Italiana del locale Comitato e la Presidente Rosanna Saba, per la continua e costante attenzione che da sempre riservano verso Cerveteri e nei confronti di tutti. Alla cittadinanza di Cerveteri invece, l’invito ad approfittare di questa importante opportunità che Croce Rossa Italiana ha messo a disposizione per la salute di ognuno di noi”.