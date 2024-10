Ladispoli, il 18 ottobre la presentazione del libro di narrativa per bambini “Ukuleo e Ukulea: una storia di amicizia” –

Unisciti a Ukuleo e Ukulea nel loro viaggio magico mentre ripristinano l’armonia in una terra distrutta e dimostrano la forza della vera amicizia. Venerdì 18 ottobre alle ore 17:00 presso la Biblioteca comunale “Peppino Impastato” la presentazione di “Ukuleo e Ukulea: una storia di amicizia” di Luigi Frezza. Un libro di narrativa coinvolgente e pieno di significato, pensato per i bambini dai 6 ai 9 anni. Una storia, scritta con sensibilità e immaginazione, che trasporta i giovani lettori in un mondo magico dove due piccoli eroi, Ukuleo e Ukulea, intraprendono un viaggio straordinario per ripristinare l’armonia in una terra devastata.

Un libro inoltre si presta a diventare uno strumento prezioso per genitori e docenti, non solo come lettura piacevole, ma anche come spunto per discussioni su temi fondamentali per la crescita dei bambini, come il valore dell’amico, l’importanza del lavorare insieme per un obiettivo comune, e il potere di trasformazione che la collaborazione porta con sé. Le splendide illustrazioni che accompagnano il testo aiutano a rendere viva la magia della storia, stimolando l’immaginazione dei più piccoli.