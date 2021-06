Share Pin 0 Condivisioni

Epifani, Pd: “Oggi giorno di lutto, bandiere a mezz’asta nelle sedi” –

“Gentile, appassionato, mediatore. Una vita dedicata ai diritti nel sindacato e in politica, a costruire una società più giusta: tutto questo è stato Guglielmo Epifani per la comunità del Partito Democratico, addolorata dalla sua scomparsa. Oggi, per il Pd, sarà giorno di lutto. Saranno sospese, nella sede del Nazareno, tutte le iniziative e saranno ammainate le bandiere. Allo stesso modo inviteremo a mettere bandiere a mezz’asta in tutti i circoli e le sedi territoriali che potranno farlo.”

Lo rende noto in un comunicato il Partito Democratico