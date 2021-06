Share Pin 0 Condivisioni

Polizia Locale Cerveteri: pubblicato il bando di concorso per 4 posti a tempo pieno e determinato –

“Sono aperti i termini del bando di concorso per l’assunzione di 4 figure di categoria C con contratto a tempo pieno e determinato da destinare al corpo di Polizia Locale per la durata di 3 mesi. L’assunzione potrà essere estesa ad ulteriori 2 unità, sempre con contratto a tempo determinato per la durata di 2 mesi.”

Lo rende noto in un comunicato il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci

“Obiettivo dell’avviso – prosegue la nota -, incrementare per il periodo estivo il personale in forza alla Polizia Locale e garantire dunque una maggiore copertura e pattugliamento dell’intero territorio.”

“Termine ultimo per la presentazione della domanda – puntualizza il Sindaco Pascucci -, quello della mezzanotte di giovedì 17 giugno (dunque la mezzanotte a cavallo con venerdì 18 giugno). Si può presentare domanda recandosi all’Ufficio Protocollo sito al Parco della Legnara, tramite raccomandata andata con ricevuta di ritorno (intestata al Comune di Cerveteri, Piazza Risorgimento n.1) oppure tramite PEC all’indirizzo [email protected]”

“L’elenco dei candidati ammessi al colloquio finale – afferma ancora la nota – sarà pubblicato sul sito del Comune di Cerveteri nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso a partire da lunedì 21 giugno mentre la data del colloquio è fissata a partire da mercoledì 23 giugno alle ore 09:00.”

“La modulistica – sottolinea il comunicato -, il bando completo e le modalità di presentazione della domanda sono disponibili al link: https://bit.ly/3fLaYHG.”

“Con l’occasione porgo un ringraziamento al Consigliere comunale con Delega al Personale Alessandro Gnazi per il lavoro che sta svolgendo su un settore così delicato e alla Comandante Cinzia Luchetti.” – ha concluso il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci.