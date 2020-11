Share Pin 4 Condivisioni

“Spiego la situazione che è tanto semplice quanto non degna di così tanta attenzione”

“Ecco perché la ruota panoramica non è stata ancora smontata” –

“In risposta a chi ci chiede il motivo per cui la ruota Panoramica stia ancora in piazza, nonostante non sia in funzione, spiego la situazione che è tanto semplice quanto non degna di così tanta attenzione.

Avvicinandoci alla data del 31 ottobre – spiega l’assessore alla cultura, Marco Milani – ho sollecitato i gestori ad iniziare le opere di smontaggio. Passati alcuni giorni ho chiesto spiegazioni sul motivo per il quale non avessero ancora iniziato e mi è stato risposto che la squadra di smontaggio, qualificata e specializzata per questi tipo di lavori, è rimasta bloccata in Spagna per la quarantena. Nonostante ciò abbiamo mandato la Polizia Locale a sanzionare i gestori che, nel frattempo pagano l’occupazione di suolo pubblico per questi giorni in più.

Non potendo abbatterla ci si è armati di santa pazienza, anche perché il panorama non è poi così male, e siamo in attesa dell’arrivo degli operai. L’importante è che sia amovibile e non come quella mostruosità all’ingresso sud di Ladispoli, entrata in tutte le classifiche dei monumenti più brutti d’Italia, e che ci dobbiamo tenere a perenne ricordo degli errori passati.