Notte movimentata per i Vigili del Fuoco di Civitavecchia

San Liborio, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia intervengono per un albero caduto sulla strada-

Notte movimentata per i Vigili del Fuoco di Civitavecchia. Alle ore 22.30 circa di Lunedì 20 Novembre, hanno risposto ad una chiamata di soccorso per un camion ribaltato in zona Manziana.

I VVF di Civitavecchia si sono recati sul posto con la Gru (AG17) ed insieme alla squadra di Bracciano e alla Gru proveniente dal distaccamento della Rustica (AG10) hanno rimesso in carreggiata l’autoarticolato. L’intervento ha richiesto particolare attenzione, in quanto all’interno del rimorchio, c’erano una trentina di tori, quindi si doveva agire con estrema cautela per preservare l’incolumità del carico.





Gli interventi per i Vigili del Fuoco di Civitavecchia si sono poi protratti per tutta la notte, a causa delle avverse condizioni meteo. Si sono recati a San Liborio causa caduta di un albero di grandi dimensioni sulla sede stradale. Si è continuato sulla Braccianese Claudia per un altro albero caduto.

La nottata si è conclusa con altri interventi di routine, come ascensori bloccati e danni d’acqua. Fortunatamente, in tutti gli interventi affrontati, non ci sono stati feriti.

