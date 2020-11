Share Pin 1 Condivisioni

Nessun ferito

Farnesina: palazzo invaso dal Fumo, intervengono i Vvf –

Alle ore 10:30 circa, la Sala Operativa del Comando Provinciale VV.F. di Roma veniva allertata dai CC in servizio presso il palazzo della Farnesina, sede Ministero Degli Esteri, per fumo proveniente dai locali tecnici in cui sono riposte batterie e alloggiati quadri elettrici al piano quinto dell’edificio.







Giunte sul posto, le squadre 8A di Monte Mario ed il TA6, provvedevano allo spegnimento tramite estintori a CO2.

Presenti sul posto Funzionario di servizio e Capoturno Provinciale.

Non risultano persone intossicate.