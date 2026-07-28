Cerveteri, igiene urbana. Vecchiotti: “Gubetti, informati meglio”

Cerveteri, scontro in Consiglio sull’igiene urbana. Vecchiotti: “Gubetti, informati meglio”

Il Consigliere comunale, Emanuele Vecchiotti, rilancia sui social, con un video, il suo confronto con Gubetti e Gnazi sul tema dell’igiene urbana. Al centro della discussione, avvenuta nel Consiglio comunale del 29 giugno scorso, la programmazione del lavoro, il ruolo del DEC e sette pensionamenti.

Un confronto acceso sulla gestione dell’igiene urbana, con Emanuele Vecchiotti che contesta alla sindaca Elena Gubetti e all’assessore Alessandro Gnazi la ricostruzione dei turni degli operatori, i tempi per la nomina del DEC (Direttore dell’Esecuzione del Contratto), e i controlli sull’organico della Rieco. Al termine della discussione, la mozione intitolata “Società Rieco S.p.A.” è stata approvata all’unanimità con 21 voti favorevoli.

Il video pubblicato ha l’esplicito obiettivo di rivendicare anche per sé il merito dei risultati della votazione. Infatti, scrive Vecchiotti nel post social: “Grazie all’approvazione della mozione, a mia prima firma, dopo mesi di inerzia: DEC nominato e operativo sui controlli, Stop alle trasferte fuori Regione, Turni settimanali non più giornalieri.”

Il primo punto affrontato riguarda gli orari degli operatori. Gubetti parla di turni generalmente compresi tra le 6 e mezzogiorno. Vecchiotti contesta questa ricostruzione e distingue il lavoro in base alle diverse mansioni. Il punto centrale non è però la differenza degli orari, quanto la loro programmazione. Nelle settimane precedenti erano emerse segnalazioni su turni comunicati giorno per giorno o con poco preavviso. Vecchiotti sostiene che la pianificazione settimanale sia arrivata soltanto dopo la presentazione della mozione sulla Rieco. Su questo tema il confronto con Gnazi ha assunto toni particolarmente accesi.

La discussione passa poi al DEC, il Direttore dell’esecuzione del contratto incaricato dal Comune di verificare il rispetto degli obblighi da parte della società. L’Amministrazione aveva spiegato che il precedente incarico triennale era arrivato alla sua naturale scadenza, e che la procedura per individuare il nuovo professionista era in fase di conclusione. Vecchiotti contesta invece i tempi impiegati, e solleva dubbi sull’efficacia dei controlli svolti in precedenza. Soprattutto sulla consistenza dell’organico.

Il passaggio più delicato emerso durante il confronto riguarda proprio i sette lavoratori andati in pensione e non sostituiti. Gubetti ricorda che il contratto non stabilisce un numero fisso di dipendenti. Vecchiotti richiama però una clausola che, secondo la sua lettura, consentirebbe alla società di non procedere alle sostituzioni soltanto dopo un’istruttoria del DEC che abbia accertato la sufficienza del personale rimasto. In quel caso dovrebbe essere valutata anche una rimodulazione del canone pagato dal Comune. Da qui le domande poste dal consigliere sull’esistenza di una relazione relativa ai sette pensionamenti e sull’eventuale rideterminazione del corrispettivo riconosciuto alla Rieco.

Il voto unanime sulla mozione ha chiuso il confronto in Aula. Ma il video rilanciato ieri da Vecchiotti riporta l’attenzione, amplificandoli, sui contenuti politici della discussione. Evidenziando con un sapiente montaggio le lacune nella gestione dell’igiene urbana che secondo Vecchiotti ha caratterizzato l’attuale Amministrazione. Arrivando a rivolgersi alla Sindaca Gubetti con questa frase: “Ti invito a informarti, perché forse da quando sei Sindaco hai perso di vista l’igiene urbana”