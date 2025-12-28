Sul posto anche i Carabinieri e 118. I due giovani erano in buone condizioni fisiche

Due ragazzi si perdono alle cascatelle

CERVETERI – Nel pomeriggio di ieri, i Vigili del Fuoco di Cerveteri sono intervenuti a seguito di una chiamata per la ricerca di due persone. Due ragazzi, in zona Castelletto, nei pressi delle Cascatelle, avevano perso l’orientamento e non riuscivano più a ritrovare la via del ritorno.

Due ragazzi si perdono alle cascatelle, rintracciati da vvf e Soccorso Alpino

Ricevuto l’allarme, le squadre dei Vigili del Fuoco hanno avviato immediatamente le operazioni di ricerca, impiegando le tecniche TAS (Topografia Applicata al Soccorso). Sul posto anche il Soccorso Alpino e i Carabinieri.

Intorno alle ore 21:00, i Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino hanno individuato e raggiunto i ragazzi, accompagnandoli in sicurezza fino alle loro auto. Ad attenderli c’erano i genitori, preoccupati. I due giovani erano in buone condizioni; presente anche il personale sanitario del 118 per le verifiche del caso.