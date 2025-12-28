Anguillara Sabazia, dalla Legge di Bilancio dello Stato stanziati 400mila euro per la riqualificazione di Piazzale del Molo
Marco Riezzo, il Responsabile organizzativo provinciale di Roma della Lega – Salvini Premier, e membro del Direttivo Regionale Lega Lazio, ha reso nota, tramite un post sui social, un’importante notizia che riguarda Anguillara Sabazia.
Nella Legge di Bilancio 2026 dello Stato italiano, è stato previsto un contributo di 400mila euro per la città. 200 mila euro per il 2026 e 200 mila euro per il 2027, destinati alla riqualificazione di Piazza del Molo, ad Anguillara Sabazia.
Marco Riezzo sottolinea come questa rappresenti un’opportunità concreta per intervenire in uno degli spazi centrali e simbolici di Anguillara. Punto di riferimento per l’intera comunità.
Il politico chiude il post social con un ringraziamento ai Senatori della Lega, Andrea Paganella e Claudio Durigon. Che si sono adoperati per inserire il contributo nella Finanziaria 2026.