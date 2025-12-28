È morta Brigitte Bardot: l’attrice francese aveva 91 anni

La celebre attrice Brigitte Bardot è morta all’età di 91 anni. A darne notizia è stata la Fondazione che porta il suo nome, con un comunicato nel quale si annuncia “con immensa tristezza” la scomparsa dell’attrice e cantante di fama mondiale. Che, dopo una carriera prestigiosa, aveva scelto di dedicare “la sua vita e le sue energie” al benessere degli animali e all’attività della Fondazione. Nel testo non vengono indicati né l’ora né il luogo del decesso.

Nata a Parigi il 28 settembre 1934, Bardot è stata una delle figure più note del cinema europeo del dopoguerra. Capace di trasformarsi in un’icona internazionale. Prima di lasciare le scene nel 1973, ha recitato in 56 film, per poi concentrare il proprio impegno sulla difesa degli animali.

Nel corso della carriera ha lavorato con registi di primo piano come Louis Malle e Jean-Luc Godard.Ma la data spartiacque rimane il 1956, con l’uscita di “Et Dieu… créa la femme” di Roger Vadim. Film che la impose all’attenzione della Francia e, in breve, del mondo intero.