Due chiacchiere con la senatrice Maria Rosaria Rossi: la politica a ferragosto

La domenica mattina, a Santa Severa, ci si può imbattere in politici di caratura nazionale. Se poi misceliamo politica locale, voci più o meno pilotate e scadenze amministrative “da definirsi” ecco l’immancabile tormentone estivo che ben si cala sul territorio. Ecco quindi, a pochi passi dalla sua residenza la Senatrice Maria Rosaria Rossi.

Senatrice anche lei al banchetto organizzato da Fratelli d’Italia qui a Santa Severa?

Sì certo. Ogni iniziativa volta a capire le esigenze e le carenze del posto in cui si vive è sempre un’occasione da non perdere.

Quindi anche lei si unisce al pensiero dei partiti di opposizione che dicono che qui non va più bene nulla e sarà sempre peggio?

Dire che tutto non va bene sarebbe semplice per me, considerato che io sono per storia e per ideologia esattamente all’opposto del governo di questa amministrazione.

Però adesso che vivo in questo territorio non posso esprimere un giudizio positivo.

Mi può fare qualche esempio?

Sono molte le cose che dovrebbero essere organizzate o potenziate partendo, ad esempio, dal diritto all’assistenza sanitaria pubblica, alla salvaguardia della sicurezza personale ed ambientale, al decoro del territorio, a progetti e studi di fattibilità volti allo sviluppo socio economico e culturale che attraggano più turismo e più interesse ad investire in questa costa che trovo straordinaria.

Nulla togliendo ad altre località ma certi tramonti che ho visto qui non li ho mai visti in nessun altro posto, e mi creda ho girato tanto.

Il comune però sta dando il via all’apertura di diversi cantieri per potenziare le opere sul territorio.

Credo siano necessarie, ma per opere importanti e strutturali c’è bisogno di capire se una volta iniziate si è certi di poterle portare a termine.

Per quanto riguarda, invece le infrastrutture ed i collegamenti pubblici, che qui sono ai minimi termini, bisognerebbe capire quali sono le coperture economiche necessarie e fare in modo che vengano destinate al territorio. Questo si può fare solo attraverso un buon dialogo con la regione competente e con il governo nazionale.

Da solo questo comunque non ce la può fare e non tutto si può risolvere con i fondi del PNRR.

Senatrice non le rubo altro tempo, spero avremo altre occasioni di confronto ma non posso non farle una domanda che ormai ci si pone in tutto il litorale. La Rossi sarà la prossima candidata a Sindaco di Santa Marinella e Santa Severa?

A tre anni dalla scadenza naturale di questa amministrazione mi sembra prematuro che se ne parli. Anche a me sono arrivate voci sulla mia candidatura e su altre centinaia di eventuali candidati. Ad un certo punto ho addirittura avuto la percezione che qui ci fossero più candidati a sindaco che votanti.

Io mi candido semplicemente a dare una mano a tutti coloro che vorranno partecipare alla successiva competizione elettorale affinché la prossima amministrazione possa vantare un centrodestra forte e competitivo, che getti le basi affinché questo luogo diventi un modello di sviluppo imprenditoriale, di crescita professionale e di benessere per i cittadini residenti e per quelli che sceglieranno di venirci a villeggiare.

La nostra chiacchierata con la simpatica ed informata interlocutrice finisce qui, voci ed indiscrezioni ricordano tanto il clima di questa estate: ondate di caldo insopportabile e sbalzi di temperatura da fine estate…

Demetrio Logiudice