Ostia, scoppia un incendio all’interno di un rimessaggio barche

Sul posto I vigili del fuoco. Nessun ferito

Alle ore 8:45 circa la Sala Operativa ha inviato in via delle Orcadi 94 ,ad Ostia, 2 squadre Vf di terra (13 A e 11 A),la motobarca VF R 12, 4 autobotti VF, carro autoprotettori oltre al capo turno e il funzionario di guardia per un incendio scoppiato all’interno di un cantiere -rimessaggio di barche.

Le cause dell’incendio risultano essere al momento imprecisate, nessuna persona è rimasta coinvolta; 2 le imbarcazioni coinvolte dalle fiamme, arrivate ormai a ridosso di un canneto, esterno al muro perimetrale del cantiere a causa del vento.

Le imbarcazioni che vanno a fuoco sono quattro oltre a due magazzini di attrezzature nautiche.