L’opera è frutto di indagini, testimonianze e analisi documentali: in sala presente uno degli autori, Paolo Cochi

Ladispoli, Biennale della Riviera Romana: al Centro di Arte e Cultura presentato il libro “L’ultima notte di Pasolini” –

In occasione della seconda edizione della Biennale Internazionale d’Arte della Riviera Romana, si è svolta ieri pomeriggio a Ladispoli, presso il Centro di Arte e Cultura, la presentazione del libro L’ultima notte di Pasolini di Paolo Cochi, Nino Marazzita e Francesco Bruno.

L’opera, pubblica da Runa Editrice nel marzo 2022, frutto di indagini, testimonianze e analisi documentali, ripercorre le ultime ore di vita di Pier Paolo Pasolini, cercando di far luce su uno dei misteri più controversi della storia italiana del Novecento.

A moderare l’incontro è stato il giornalista Marco Di Marzio, con la partecipazione di uno degli autori, Paolo Cochi, e della presidente della Biennale e Assessore alla Cultura, Margherita Frappa.

In un’atmosfera intensa e partecipata, tra esposizioni artistiche, dibattiti e la proiezione di un documentario, il pubblico ha potuto confrontarsi sulla tragica scomparsa del poeta, scrittore e regista, brutalmente assassinato al Lido di Ostia il 2 novembre 1975, e sull’importanza di mantenere viva la ricerca della verità.