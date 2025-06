“Dove il Vento Suona”, nella Biblioteca Comunale di Cerveteri la mostra personale di Simone Barretta

In Biblioteca Nilde Iotti, a Cerveteri l’ Associazione culturale in ARTE, in occasione del progetto gli Artisti del territorio, presentata la personale di Simone Barretta “Dove il Vento Suona”

La mostra è un viaggio all’interno del paesaggio Eoliano

Grandi tele dipinte con la tecnica dell’acrilico.

Un omaggio sentito dell’artista alla sua Terra, fra il sapore dell’aria salmastra , la luce dei raggi solari ed il rumore dell’acqua che ne è l’interprete principale.

Simone Barretta porta una parte di quel progetto artistico già presentato qualche anno fa’ in Sala Ruspoli, sempre a Cerveteri.

Lì dove il vento Suona in biblioteca dal 20 Giugno al 19 Luglio negli orari in cui è aperta al pubblico.