“L’opposizione chiede l’annullamento della delibera di affidamento”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Una cifra record: 140mila euro di fondi pubblici assegnati a una realtà costituita a gennaio 2025, che non risulta aver mai organizzato eventi di pari portata, senza alcuna esperienza documentata né una storia associativa. Mentre la città attendeva trasparenza, competenza e visione nella gestione dell’estate vista la nuova giunta, il Sindaco ha preferito procedere nell’ombra. Con una giunta dimezzata — tre assessori assenti su sette — tramite affidamento diretto è stata assegnata l’organizzazione dell’intero cartellone estivo all’ APS Thekla, costituita a gennaio 2025, con zero esperienze pregresse documentate per un importo record di 140mila euro”.

Così i consiglieri di opposizione di Cerveteri in una nota stampa:

Eventi Estivi a Cerveteri, l’opposizione: “140mila euro ad una società neo costituita”

“Una scelta gravissima – si legge nella nota – tanto sul piano politico quanto su quello amministrativo. La normativa ANAC (anticorruzione) sull’affidamento diretto impone requisiti stringenti in caso di manifestazioni aperte al pubblico: esperienza comprovata, solidità economica e capacità organizzative. Nonostante l’assenza di tutti questi requisiti, l’APS Thekla nata 5 mesi fa a Ladispoli è riuscita a ottenere in pochi mesi un incarico così significativo”.

“Un’operazione che solleva legittime preoccupazioni in merito alla trasparenza del processo decisionale e alla possibilità di rapporti privilegiati tra soggetti dell’associazione e membri dell’amministrazione. Come se non bastasse, Thekla risulta formalmente iscritta al registro delle associazioni solo da maggio, giusto in tempo per ottenere il contributo, ma è stata scartata in altri contesti, come il Giubileo, proprio per irregolarità normative legate alla documentazione statutaria incompleta e alla scarsa storicità”.

“L’opposizione con una mozione sottoscritta da tutti i suoi consiglieri, dopo aver esaminato congiuntamente gli atti amministrativi, approfondendo le modalità e le norme che regolano la tematica, chiede compatta l’immediato annullamento della delibera di affidamento, invitando i colleghi della maggioranza a non ratificare la delibera di giunta al prossimo consiglio comunale giovedì 26 giugno”.

“L’estate a Cerveteri non può essere l’ennesimo frutto marcio di accordi politici. La cultura, gli eventi e l’intrattenimento di qualità, fattispecie questa sconosciuta a Cerveteri, sono un bene comune e non un affare per pochi”.

Firmato dall’opposizione di Cerveteri