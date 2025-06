Campo di Mare, domani Open Day della SUP School FISSW

La stagione 2025 dell’ASD Marina di Cerveteri comincia con una giornata di prove gratuite per tutti. Un Open Day dove saranno presentate le attivita’ 2025.

La scuola FISSW presenterà i corsi SUP Flat water e wave, il format di allenamento SUPFIT, i corsi Surf con l’ausilio della nuova pedana per Surfskate. Quest’anno oltre a Roberta Mariani e al team di istruttori SUP e SURF, saranno presenti diversi campioni di rifermiento del mondo Surfing e del SUP, Marta Begalli, Cecilia Pampinella, Tommaso Pampinella e Leonard Nika (SUP Clinic).

ORE 11:00 INAUGURAZIONE UFFICIALE

Con la presenza di tutti gli istruttori, del Sindaco, degli Assessori, della Capitaneria di Porto e della Federazione FISSW. Un momento speciale per dare il via insieme a una stagione indimenticabile.

MATTINA

Ore 9:00 Lezioni di SUP, SURF, Surfskate

Ore 10:00 SUPFIT Junior & Senior – movimento, equilibrio e divertimento!

Saranno inoltre presentate tutte le attività estive di fitness: corsi di Circuit Training – Mobility- Yoga – Aquafitness – Animal Flow – Stretch & Tone – Zumba e tanto altro!

POMERIGGIO

ore 19:00 ZUMBA con l’incredibile Douglas gratuito per tutti!

Il nostro dream team:

13 istruttori SUP con @CeciliaPampinella

SUPFIT con Roberta Mariani

2 istruttori SURF con @MartaBegalli

5 istruttori FITNESS d’eccellenza

Pista skate con onde e fitness beach vista mare!

Segreteria attiva per info & iscrizioni

Una community sportiva e inclusiva, pronta ad accoglierti!