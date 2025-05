Domenica il play-out Cerveteri – Longarina, Parroccini: “Gremiamo di tifo e colori il Galli”

“Quella di domenica non sarà una partita come le altre, ma una partita che vale una stagione intera. Il Città di Cerveteri sarà infatti impegnato nella sfida play-out contro la Longarina: se i verdazzurri vinceranno o pareggeranno saranno salvi e manterranno la Promozione. Una sfida da portare a casa a tutti i costi e per questo sarà fondamentale gremire gli spalti del Galli. Per l’occasione, l’ingresso allo stadio sarà gratuito: il Presidente Andrea Lupi, al quale va il mio ringraziamento per il lavoro e l’impegno con cui lavora per il calcio della nostra città e la squadra vi aspettano per raggiungere insieme l’obiettivo. Servirà il sostegno di tutti. L’appuntamento è per domenica 1 giugno alle ore 11:00”. A dichiararlo è Manuele Parroccini, Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri, che aggiunge:

“Doversi conquistare la salvezza per il secondo anno consecutivo ai play-out non è certamente piacevole, ma le stagioni difficili possono capitare davvero ad ogni squadra. Personalmente mi sento di complimentarmi con Andrea Lupi e con la sua famiglia, che oramai dal 2022 stanno investendo tempo e risorse nel calcio locale: credo sia ammirevole infatti il lavoro che stanno svolgendo con il settore giovanile verdazzurro, con tantissime squadre che stanno ottenendo importanti risultati vincendo anche i tornei di categoria. Domenica però è il momento di essere uniti e di fare il tifo: il Presidente Lupi ha scelto di aprire le porte dello stadio gratuitamente a tutti. Vi invito dunque a venire al campo e a sostenere i ragazzi!”.