Frecce Tricolori, accesso riservato, parcheggi disabili e servizio di video-interpretariato LIS per persone sorde

In occasione dell’attesa esibizione delle Frecce Tricolori, prevista per domenica 1° giugno 2025 a Ladispoli, l’Amministrazione Comunale ha predisposto misure specifiche per garantire la partecipazione in sicurezza e autonomia dei cittadini con disabilità.

I portatori di handicap, muniti di regolare contrassegno disabili, potranno:

Accedere con la propria autovettura dal varco di Via dei Delfini;

Parcheggiare in Via del Tritone, con accesso da Via Albatros.

Sarà inoltre possibile assistere allo spettacolo all’interno della terrazza della spiaggia inclusiva situata sul Lungomare Marina di Palo, appositamente attrezzata per garantire la fruizione dell’evento anche a persone con mobilità ridotta.

Per le persone sorde, sarà presente un gruppo di volontari muniti di tablet che forniranno supporto in Lingua dei Segni Italiana (LIS).

«Ladispoli – ha commentato il delegato del sindaco Grando al progetto “Ladispoli una città che sa ascoltare”, Marco Cecchini – sta costruendo un modello di città realmente inclusiva, capace di ascoltare e rispondere ai bisogni di tutti. L’accessibilità all’evento delle Frecce Tricolori, con spazi dedicati e supporti specifici per le persone con disabilità, è il segno concreto di un impegno che non si limita alle parole. In particolare, per le persone sorde, saranno presenti i volontari dell’UNPPE muniti di tablet, che garantiranno un servizio di video-interpretariato in Lingua dei Segni Italiana (LIS) grazie all’applicazione E-Lisir. Saranno fornite, in questo modo tutte le indicazioni necessarie sia per assistere all’evento che accedere alla spiaggia inclusiva dove sarà presente un interprete Lis, per tutta la durata dell’evento”.

“L’esibizione delle Frecce Tricolori – ha commentato l’assessore alle politiche sociali, Gabriele Fargnoli – non è solo un grande evento pubblico, ma anche un’occasione per ribadire che nessuno deve sentirsi ai margini. Come Amministrazione vogliamo confermare l’impegno di rendere Ladispoli una città dove socialità, cultura e tempo libero siano accessibili a tutti, senza distinzioni”.