Caso di meningite a Ladispoli, partito il piano vaccinale della ASL Roma 4

Dopo il caso di meningite riscontrato in una scuola di Ladispoli (ne abbiamo parlato qui), scatta il piano vaccinale della ASL Roma 4.

Si inizia dall’ambulatorio sito in largo del Verrocchio, oggi, dalle 13,30 alle 17,00 mentre il prossimo martedì le vaccinazioni verranno effettuate presso la scuola coinvolta nella fasce 09,00 – 13,00 e 14,00 – 16,00.

Verrà somministrato il meningococco B, ma anche il vaccino per il meningococco Acwy. Per coloro che sono stati vaccinati in precedenza verrà valutato l’intervallo di tempo trascorso prima di procedere ad una nuova vaccinazione. La ASL si è messa a disposizione anche dei genitori dei contatti e dei non contatti.

Gli alunni delle classi coinvolte nella gita, docenti e personale scolastico hanno già iniziato la profilassi con antibiotico come forma cautelativa recandosi nelle farmacie dopo aver ricevuto la prescrizione dei medici e pediatri del territorio. Il bimbo, intanto, sta meglio e si trova ricoverato presso il reparto malattie infettive a Roma.