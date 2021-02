Distretto socio sanitario, il Comune di Cerveteri fa mea culpa

Share Pin 3 Condivisioni

Ieri l’incontro tra i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Ladispoli e Cerveteri voluto dal sindaco etrusco Alessio Pascucci

Il Comune di Cerveteri si assume la responsabilità dei ritardi nell’avvio dei progetti del distretto socio sanitario Ladispoli Cerveteri e della perdita di alcuni importanti finanziamenti regionali legati proprio ai progetti.

Questo quanto sarebbe emerso dal tavolo congiunto con il Comune di Ladispoli, convocato dal sindaco etrusco, Alessio Pascucci, dopo l’allarme lanciato nelle scorse settimane da Donne in Movimento e dal Comune di Ladispoli sulla perdita dei finanziamenti regionali per i progetti legati ai minori in difficoltà e pari a oltre 130mila euro.

In particolare, relativamente proprio al progetto relativo al centro Vannini, i documenti a quanto pare erano sulla scrivania del dirigente di Cerveteri già dal 2018 (la prima stesura), successivamente riconsegnata il 15 dicembre 2020 con le modifiche richieste proprio dal dirigente che però ad oggi non ha ancora apposto la firma facendo perdere il finanziamento regionale non solo ai Comuni di Cerveteri e Ladispoli ma anche a quelli di Tolfa e Allumiere che avevano deciso di aderire al centro Vannini.

Secondo quanto trapelato, ora, durante l’incontro, il comune etrusco, preso atto delle lungaggini burocratiche causate proprio da lui, ha annunciato di sollecitare il dirigente per la firma sui documenti così da avviare il centro Vannini almeno per gli ultimi 5 mesi disponibili per un totale di circa 30mila euro (facenti parte degli oltre 130mila persi).

Una goccia nel mare, viste le tempistiche, ma che comunque dimostra la buona volontà del Comune etrusco di porre rimedio a una situazione che egli stesso ha causato.

Ora, le due amministrazioni comunali, nei prossimi giorni saranno chiamate a illustrare la situazione sia alle associazioni coinvolte che ai consiglieri di opposizione che nei giorni scorsi hanno chiesto la convocazione urgente di una commissione consiliare urgente proprio sull’argomento.

