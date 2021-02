Share Pin 1 Condivisioni

Si tratta di maglioni, pantaloni, giacche e t-shirts contraffatte ma di ottima fattura

Donati alla casa famiglia “Lo scoiattolo” di Nepi oltre 600 capi di abbigliamento sequestrati

Oltre 600 capi di abbigliamento sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma nel corso di recenti operazioni di contrasto alla contraffazione sono stati confiscati e devoluti alla casa-famiglia “Lo Scoiattolo” di Nepi (VT).

Si tratta di maglioni, pantaloni, giacche e t-shirts di ottima fattura sottoposti a sequestro dalle Fiamme Gialle del 3° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma in quanto riproducenti modelli di case di alta moda ovvero recanti mendaci indicazioni “Made in Italy”, di cui il Tribunale capitolino, al termine dell’iter processuale, ha disposto la confisca definitiva e la devoluzione in beneficenza alla predetta casa-famiglia, che accoglie bambini e ragazzi temporaneamente o permanentemente allontanati dalle famiglie di origine.

La sinergia tra l’Autorità Giudiziaria, la Guardia di Finanza e la citata associazione viterbese permetterà di utilizzare proficuamente capi di abbigliamento che diversamente sarebbero andati distrutti.

Un contributo tangibile, ancora più utile in questi tempi, caratterizzati dalla grave crisi economica generata dalla pandemia.

