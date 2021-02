Distretto Servizi Sociali, Pascucci: “Ritardi e difficoltà sono reali”

Share Pin 1 Condivisioni

Il Sindaco di Cerveteri ammette: “La causa principale di questi ritardi risiede proprio nel nostro Comune”

“In questi giorni sono stato sollecitato da numerosi soggetti in merito alle difficoltà e ai ritardi nel campo dei Servizi Sociali distrettuali”.

Lo scrive Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri, città che fino a luglio sarà capofila del distretto che comprende anche Ladispoli.

“Si è anche parlato di numerosi finanziamenti persi – aggiunge il Sindaco –. Quest’ultima notizia fortunatamente non è corretta”.

“Nella realtà c’è un solo contributo che rischia di andare perso e sul quale, congiuntamente al Comune di Ladispoli, stiamo lavorando con grande energia per evitare che ciò avvenga”, spiega Pascucci.

“Purtroppo però i ritardi e le difficoltà lamentate da molti sono invece reali”, dice.

“Non avevo idea di quale fosse il problema – si scusa il Primo Cittadino –. Per questo insieme alla Assessora alle Politiche Sociali Francesca Cennerilli, che ringrazio per il lavoro che sta svolgendo, mi sono attivato immediatamente e ho incontrato tutti i soggetti interessati in modo da poter ricostruire un quadro reale di cosa stesse accadendo”.

“Purtroppo, la causa principale di questi ritardi risiede proprio nel nostro Comune e nella mancanza di celerità con la quale si sono affrontate le procedure amministrative avviate” ammette.

“Questo è assolutamente inaccettabile, me ne rendo conto; e come prima cosa ritengo di dover chiedere pubblicamente scusa a tutti coloro che stanno subendo disagi come conseguenza di questa condotta”.

“Ma le scuse servono a poco – continua Pascucci –. Va risolto il problema”.

“Per questo, dopo una riunione fiume con il nostro dirigente competente, anche alla presenza del Segretario Generale (che si è subito messo a disposizione), abbiamo deciso di convocare un tavolo operativo per martedì 9 febbraio con il Comune di Ladispoli, il nostro dirigente incaricato e tutti gli uffici competenti. Individueremo velocemente una soluzione e la metteremo in atto”.

“È vero che il personale degli uffici è molto ridotto e che le incombenze sono numerose; ma questo non può in nessun modo giustificare i ritardi soprattutto se, come sembra, era previsto uno strumento per assumere nuove risorse e non è stato sfruttato.

Se questo è inaccettabile sempre, lo è ancora di più quando si parla di Servizi Sociali”.

“Come Sindaco del Comune capofila mi impegno da subito a seguire in prima persona le questioni in corso e a definire, dopo la riunione di martedì, un incontro allargato a tutti i soggetti interessati (famiglie, cooperative, associazioni) per illustrare le risultanze, ascoltare eventuali ulteriori problemi e individuare soluzioni.

Ci tengo a ringraziare tutti coloro che in queste ore mi hanno contattato per spiegarmi le difficoltà e che, nonostante fossero interessati dalle questioni, hanno preferito proporre delle soluzioni alla speculazione mediatica”.

“Questa serietà merita una risposta altrettanto seria e puntuale – prosegue il Sindaco –. E vi garantisco che arriverà presto”.

“Da sempre infatti la nostra Amministrazione si è distinta per le attenzioni verso il terzo settore e per gli investimenti in materia.

Abbiamo sempre detto e sostenuto che nessuno dovesse essere lasciato indietro”.

“Anche in virtù di questo troveremo soluzioni immediate e potete stare certi che quando verranno individuate eventuali responsabilità, prenderemo duri provvedimenti anche nei confronti di chi ha sbagliato”, conclude Pascucci.