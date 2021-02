Share Pin 1 Condivisioni

Avevano adibito il locale per il confezionamento della droga e da lì la vendevano direttamente

Giro di spaccio a Cerenova, i Carabinieri arrestano due persone –

I Carabinieri della Stazione di Santa Marinella hanno arrestato due persone per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell’arma erano venuti a conoscenza di un giro di spaccio che aveva luogo a partire da un appartamento a Cerenova.

Dopo aver individuato lo stabile in questione, i Carabinieri hanno iniziato una serie di servizi di osservazione, riuscendo a trovare il momento giusto per accedere nell’abitazione.

All’interno dell’abitazione, i militari hanno sorpreso zio e nipote, 56 e 22 anni, entrambi del posto e con precedenti e 175 grammi di hashish.

I due avevano allestito l’appartamento esclusivamente per svolgere l’attività dello spaccio: nel corso della perquisizione hanno rinvenuto e sequestrato un bilancino di precisione, tutto il materiale per il confezionamento delle dosi e la somma di 1.100 euro in contanti, verosimile provento dell’attività illecita.

Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.