Dieci giorni di Vela e di Mare presso l’Associazione nautica Campo di Mare asd.

Inizio dalla 57.esima stagione estiva impegnativo ma ricco di soddisfazioni per l’Associazione nautica Campo di Mare asd – a.d. 1969

Il 2 giugno si è tenuto il Vela Day, manifestazione nazionale della Federazione Vela che ha coinvolto tutti i Circoli velici italiani; tradizionalmente non poteva mancare l’Associazione nautica Campo di Mare asd

Molti ragazzi, ragazze e qualche adulto hanno avuto libero accesso alla Sede nautica e, alcuni già esperti ed alcuni del tutto a digiuno, hanno potuto provare, con l’assistenza degli istruttori FIV, le imbarcazioni della Scuola Vela e l’ebrezza del vento e del mare che la navigazione in barca a vela riesce a dare!

Il tempo di disarmare le imbarcazioni e mettere in ordine le attrezzature che il 5 giugno ben 96 studenti dell’Istituto comprensivo Marina di Cerveteri sono scesi dai pulmini ed hanno gioiosamente invaso la Sede nautica per la giornata conclusiva del Progetto “Vela-Scuola”, un Progetto patrocinato dalla Federazione Vela e dal Ministero dell’Istruzione che ha come principale obiettivo lo sviluppo di una “cultura nautica” tra gli alunni delle Scuole, attraverso quattro fasi: