Il Sindaco di Cerveteri firma una nuova ordinanza

Gubetti: “Rfi ripristini entro 24 ore il servizio idrico alle utenze di Furbara”

“Rfi deve ripristinare il regolare flusso idrico a servizio delle utenze di Furbara entro 24 ore”. È quanto riportato nell’ordinanza sindacale n.16 del 12 giugno 2025 firmata dal Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti.

“In aggiunta a questo – prosegue il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – abbiamo ordinato ad RFI di adoperarsi con estrema urgenza affinché i valori anomali segnalati da Arpa Lazio rientrino nei limiti di legge. Attività di cui Rfi dovrà fornirci apposita relazione che descriva i provvedimenti messi in atto”.

Gubetti: “Rfi ripristini entro 24 ore il servizio idrico alle utenze di Furbara”

Gubetti: “Rfi ripristini entro 24 ore il servizio idrico alle utenze di Furbara”

“La mancata fornitura idrica – aggiunge il Sindaco – sta comportando dei disagi inaccettabili per l’utenza. Anche se non potabile, l’assenza d’acqua all’interno delle case impedisce lo svolgimento di numerose attività che stanno mettendo in seria difficoltà tantissime nostre famiglie”.

“Rimangono chiaramente sempre vigenti, fino a nuova ordinanza, le limitazioni legate all’utilizzo – spiega il Sindaco Gubetti – gli utenti serviti dalla condotta di Rfi infatti potranno utilizzare l’acqua solamente per usi diversi dal consumo umano. Dunque sarà utilizzabile per operazioni di igiene domestica, quali il lavaggio di indumenti e ambienti, scarico wc e impianti di riscaldamento. Vietato invece l’utilizzo per la preparazione di alimenti e di tutte le operazioni di igiene della persona”.

“Sempre nella medesima ordinanza – conclude il Sindaco – abbiamo confermato ad Acea Ato 2, la necessità di mettere a disposizione degli utenti una autobotte con acqua potabile. Stazionerà sempre nel solito posto, lungo la SS Aurelia nei pressi del distributore di benzina Q8 e vi rimarrà sino al termine dell’emergenza”.

Il testo integrale dell’Ordinanza è disponibile sul sito del Comune di Cerveteri nella sezione Albo Pretorio Online.