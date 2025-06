Estate 2025, il Sindaco di Cerveteri firma l’Ordinanza per la prevenzione incendi

Il testo completo dell’ordinanza è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Cerveteri

Il Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti, ha firmato l’Ordinanza sindacale per la prevenzione degli incendi boschivi e di interfaccia in vista dell’estate 2025, periodo in cui aumenta notevolmente il rischio di roghi, anche a causa delle alte temperature e della siccità.

«Non c’è estate in cui il nostro territorio non sia stato colpito da veri e propri incendi devastanti. Già in queste prime settimane di alte temperature, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile comunale e le Forze dell’Ordine sono intervenuti più volte per fronteggiare roghi scoppiati in diverse zone del nostro territorio», ha dichiarato il Sindaco Elena Gubetti.

«Spesso si tratta di incendi di natura dolosa, ma anche l’incuria può fare la sua parte. Un terreno incolto o mal gestito, soprattutto in presenza di caldo intenso e vento, può diventare facilmente il punto d’innesco di un incendio. È per questo che invito tutti i cittadini a rispettare quanto previsto dall’Ordinanza e ad adottare comportamenti responsabili, fondamentali per prevenire situazioni di pericolo».

L’Ordinanza sarà in vigore dal 15 giugno al 15 ottobre 2025, periodo dichiarato ad elevata pericolosità per il rischio incendi boschivi secondo quanto previsto dalle Raccomandazioni del Dipartimento della Protezione Civile.

È fondamentale che ogni cittadino faccia la propria parte, mantenendo puliti i lotti e i fondi di proprietà e segnalando tempestivamente ai Vigili del Fuoco qualsiasi situazione di pericolo o principio d’incendio. Solo attraverso la collaborazione e l’attenzione di tutti possiamo tutelare il nostro patrimonio ambientale, paesaggistico e la sicurezza della nostra comunità.

Ecco i principali divieti e obblighi previsti dall’Ordinanza:

Divieto assoluto di accendere fuochi di qualsiasi tipo in aree boscate o a rischio incendio;

Divieto di usare fiamme libere o attrezzature che producano scintille o braci (motoseghe, decespugliatori, saldatori, fornelli a gas, ecc.);

Divieto di gettare mozziconi o fiammiferi accesi su strade, cigli, aree verdi o boscate;

Divieto di abbruciamento di residui vegetali, stoppie e sterpaglie in terreni agricoli, incolti o a riposo;

Obbligo di pulizia di fondi, terreni e lotti incolti, comprese le fasce di rispetto di almeno 5 metri da strade, confini e fabbricati;

Divieto di transito di veicoli a motore su strade sterrate in zone boscate, se non per attività autorizzate;

Obbligo per gestori di infrastrutture (Enel, Ferrovie, ANAS, Consorzi, ecc.) di garantire la manutenzione delle fasce di rispetto lungo le proprie linee;

Divieto di accendere fuochi d’artificio, lanterne volanti e ogni dispositivo pirotecnico senza specifica autorizzazione comunale.

«Colgo l’occasione per ringraziare, ancora una volta, tutte le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile comunale e tutte le realtà di volontariato che, come ogni anno, svolgono un lavoro prezioso su tutto il territorio. Sono certa che continueranno a far sentire la loro presenza, con impegno e professionalità, a tutela della nostra comunità», ha aggiunto la Gubetti. «In caso di emergenza – conclude il Sindaco – è possibile contattare la Protezione Civile di Cerveteri al numero 06 87165164, la Polizia Locale al numero 06 9942586, oppure il Numero Unico delle Emergenze, 112. Il testo completo dell’Ordinanza è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Cerveteri».

Per consultare l’Ordinanza completa:

📄 Vai al sito ufficiale del Comune di Cerveteri: www.comune.cerveteri.rm.it