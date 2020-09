Share Pin 0 Condivisioni

I biglietti saranno divisi equamente tra le due tifoserie con capienza ridotta

Derby Ladispoli Cerveteri c’è il si per l’apertura ai tifosi

Dietrofront, il derby tra Ladispoli e Cerveteri secondo le ultime disposizioni si potrà giocare a porte aperte e a capienza ridotta. Non più a porte chiuse, come annunciato in un primo momento, ma per ora il pubblico può assistere.

Lo stadio Sale di Ladispoli è pronto ad ospitare il match nel rispetto di tutte le regole e lunedì comunicherà come e in che modo acquistare il tagliando del match. Almeno di variazioni la gara di giocherà regolarmente e i tifosi saranno equamente divisi.