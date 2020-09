Share Pin 17 Condivisioni

Ladispoli, bandiere a mezz’asta in segno di lutto nel giorno dei funerali di Willy

La vicenda che ha portato al barbaro omicidio del piccolo Willy ha scosso la nostra comunità, che oggi, attraverso il gesto simbolico di esporre a mezz’asta le bandiere davanti al palazzetto comunale, ha voluto esprimere la sua vicinanza e solidarietà nei confronti dei familiari del giovane ragazzo.

Questa tragedia è purtroppo lo specchio del degrado sociale che sta avanzando inesorabilmente nel nostro paese e più in particolare tra i nostri giovani.

Il nostro dovere è lavorare per fare in modo che certi episodi non accadano mai più.

La città di Ladispoli chiede a gran voce che venga fatta giustizia e che ai colpevoli venga inflitta una pena esemplare.