Gioia da parte del Gruppo delle Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente Ladispoli: “La porta del canile doveva rappresentare solo un passaggio imposto, non la destinazione finale. Buona vita, Bruno!”

“Dal canile ad una vita meravigliosa”: il lagotto romagnolo Bruno, adottato grazie all’amore di una nuova famiglia e di Fare Ambiente Ladispoli –

Ci sono giorni in cui tutto il tempo, la fatica, le corse e le preoccupazioni trovano improvvisamente un senso. Bruno, un meraviglioso lagotto romagnolo di appena 11 mesi oggi ha una nuova vita, una nuova strada, una casa e una famiglia pronta a dargli amore infinito. Una storia intensa la sua, che rischiava di proseguire dietro le fredde e tristi sbarre di un canile dove per fortuna è stato solamente di passaggio (iter previsto per legge) e che grazie all’impegno e alla perseveranza del Gruppo delle Guardie di Fare Ambiente Ladispoli ha trovato il più dolce e romantico del lieto fine.

Un racconto che nasce quando sui propri profili social Fare Ambiente Ladispoli pubblicava le foto di Bruno: il suo proprietario non ha potuto più gestirlo per gravi motivi di salute e l’anziana madre non è riuscita ad occuparsi di un cucciolone così giovane e attivo. Si sono così spalancate a soli 11 mesi di vita, le porte del canile. Un iter triste e doloroso ma previsto per legge a cui purtroppo, nessuno si è potuto opporre in quel momento. Ma subito, è scattata la corsa all’adozione.

Adozione che ieri, è stata ufficializzata: arriva una famiglia per Bruno e l’incubo finisce. Lo attendono ora tante coccole e una famiglia a cui dare altrettanto affetto. Una conclusione che emoziona e commuove non soltanto i social, ma le stesse Guardie di Fare Ambiente Ladispoli, che non hanno mai fatto un passo indietro, che hanno preso a cuore questa storia, perché condurre un animale in canile, è sempre l’ultimo passo, è sempre l’ultima strada che si vorrebbe percorrere.

“Da parte nostra abbiamo cercato di fare il possibile affinché la porta del canile rappresentasse soltanto un passaggio imposto e non la destinazione finale – spiegano gli operatori di Fare Ambiente Ladispoli – nel nostro piccolo, abbiamo il cuore pieno di gioia nel sapere che siamo stati d’aiuto a questo meraviglioso cucciolo, pronto a vivere una nuova vita, a vivere nel posto in cui meritava di essere, in una casa accogliente e piena d’amore. Buona vita Bruno, ti porteremo nel cuore e quando correrai felice con la tua nuova famiglia, che abbiamo conosciuto in questi giorni pre-adozione e che ringraziamo per la dolcezza e l’amore che hanno dimostrato di volerti dare, ricordati anche di Fare Ambiente Ladispoli!”